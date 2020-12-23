Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% в Одеській, Миколаївській та Чернігівській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 23 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у трьох областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Миколаївській, Одеській та Чернігівській областях.
Завантаженість ліжок по Україні становить 41,0%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України.