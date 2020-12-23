Держдума РФ ухвалила закон про цензуру в інтернеті: під блокування можуть потрапити Twitter, Facebook і YouTube

Державна Дума РФ на засіданні в середу прийняла в остаточному, третьому читанні резонансний закон про заборону цензури з боку інтернет-порталів - як повідомлялося, це торкнеться YouTube і Facebook.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Згідно з документом (N 1058572-7), Роскомнагляд зможе блокувати повністю або частково інтернет-ресурси, що обмежують значиму інформацію на території РФ за ознаками національності, мови, походження, майнового і посадового становища, професії, місця проживання та роботи, ставлення до релігії і ( або) в зв'язку з введенням іноземними державами політичних або економічних санкцій щодо Росії чи росіян. Окремо наголошується, що блокування може послідувати за "дискримінацію щодо матеріалів російських засобів масової інформації".

У разі обмеження або уповільнення доступу будуть використовуватися технічні засоби протидії загрозам, передбачені положеннями раніше прийнятого закону "Про суверенній інтернеті".

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Блокування буде ініціювати Генпрокуратура за погодженням з МЗС Росії. Ресурси, які будуть помічені в порушенні нового закону, потраплять до спеціального списку сайтів, "причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян РФ". Роскомнагляд буде вводити обмежувальні заходи до цього списку.

Потенційно закон може бути застосований проти популярних західних соціальних мереж. Автори в пояснювальній записці до документа зазначають, що серед порталів, які в 2020 році блокували інформацію російських ЗМІ, помічені Twitter, Facebook і YouTube.

Ініціатива була внесена в нижню палату 19 листопада. Авторами проєкту закону, зокрема, стали голова комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Хінштейн і його заступники Максим Кудрявцев, Олександр Ющенко, Сергій Боярський.