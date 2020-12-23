У Польщі необхідно відкрити ще два-три українські генконсульства, - Дещиця

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що через зростання кількості українців у Польщі для забезпечення громадян належним і якісним консульським обслуговуванням необхідно відкрити ще два-три генконсульства.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Очікуємо, що вже невдовзі вдасться відкрити генконсульство України у Вроцлаві. Намагатимемося якнайшвидше налагодити його функціонування. Об’єктивною є потреба відкриття ще однієї-двох консульських установ на заході і півночі Польщі, наприклад у Щецині та Познані", - повідомив Дещиця.

Зазначається, що в липні цього року відкрито нове приміщення консульського відділу посольства, де можна приймати більшу кількість осіб у комфортніших умовах. Крім того, в українських консульствах у Варшаві, Гданську, Кракові та Любліні дещо розширено склад консульських працівників. Утім, в умовах значного зростання кількості українців у РП цього вже недостатньо.

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