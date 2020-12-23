26-річний киянин поширював "вірус", який викрадає гроші з криптогаманців громадян, - Нацполіція

Чоловік самостійно розробив шкідливе програмне забезпечення, яке надавало доступ до криптогаманців користувачів. Свою розробку він продавав на хакерських форумах за більш ніж 5 тис. гривень. Зловмиснику загрожує до шести років за ґратами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що 26-річний житель столиці розробив "вірус", суть роботи якого полягала у підміні вебгаманців та викраденні персональних даних користувачів.

Шкідливе програмне забезпечення потрапляло на комп’ютерну техніку у вигляді електронного листа, а далі – надавало доступ зловмисникам до криптогаманця користувача.

Свою розробку фігурант продавав на тематичних форумах. Коштував один такий примірник понад 5 тисяч гривень. Також фігурант пропонував безкоштовну версію, яка працювала безпосередньо на нього.

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Наразі кіберполіцейські встановлюють коло потерпілих від такої діяльності осіб та суму збитків.

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку та банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, - позбавлення волі на строк до шести років. Слідчі дії тривають.