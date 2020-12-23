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Комітет ВР з питань нацбезпеки висловив недовіру голові Міноборони Тарану і направив відповідний лист Зеленському

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Комітет ВР з питань нацбезпеки висловив недовіру голові Міноборони Тарану і направив відповідний лист Зеленському
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки надіслав лист президенту України Володимиру Зеленському з висловленням недовіри міністру оборони Андрію Тарану, підтвердив член комітету Сергій Рахманін (фракція "Голос")

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Комітет висловив недовіру міністрові оборони. Відповідного листа з підписом глави комітету, пана Олександра Завітневича, було направлено президентові як Верховному головнокомандувачу і як людині, яка офіційно вносить подання на призначення і звільнення міністра оборони з посади", - сказав Рахманін.

Як повідомлялося, раніше фракції "Голос" і "Європейська Солідарність" вимагали відставки міністра оборони Тарана.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Oljik
    Элдак - це той чорт, у якого Зленський презедентом тенісує?))
  • Підлога Маккартні
    А когда выразят недоверие вице-презеденту Андрею Елдаку?
  • Виктор Азовцев b465a5d8
    Таран совково-номенклатурный генерал который всю свою так называемую "службу" в Армии знал досконально что солдаты должны в первую очередь уметь красить траву,листья на деревьях и бордюры и день и ночь маршировать на плацу. Боевая подготовка им не нужна так как по мнению Тарана кроме США у Украины врагов нет а они далеко да и Россию можно попросить помочь ,ведь у нас с неё нет войны а всего лишь какой то конфликт. Кстати такое же примитивное мышление и у Зеленского который и подбирает на такие должности себе подобных неандертальцев. У них одинаковое примитивное мышление и полностью отсутствует анализ происходящего и способность критического мышления.
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