За результатами цього року Польща може увійти до топтрійки торговельних партнерів України, - Дещиця

За результатами цього року Польща має шанси увійти до трійки найбільших торговельних партнерів України в світі.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

"У разі збереження поточної позитивної динаміки двосторонньої торгівлі, за результатами 2020 року Польща має шанс не лише надолужити показники 2019 року (7,4 млрд дол. – ред.), але й упевнено увійти до трійкинайбільших торговельних партнерів України у світі, випередивши Німеччину", - сказав Дещиця.

За його словами, цього року, попри несприятливі епідеміологічні обставини, Україні вдалося уникнути "чорного" сценарію й утримати торішні обсяги товарообігу з Польщею.

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Як повідомив посол, за результатами 10 місяців 2020 року Польща залишається четвертим найбільшим торговельним партнером України у світі після Китаю, Німеччини та Росії з обсягом двосторонньої торгівлі товарами у майже 6 млрд доларів США. Крім того, Польща є другим найбільшим у світі після Китаю ринком для українського експорту товарів з обсягом 2,6 млрд доларів.

За словами Дещиці, Києву і Варшаві нещодавно вдалося домовитися, щоб кількість дозволів обох країн на автомобільні вантажоперевезення у 2021 році була не нижчою цьогорічного рівня – по 160 тисяч.

"Після тривалих дискусій українській стороні вдалося не допустити зменшення квот обміну дозволами на 2021 рік та утримати їх на рівні попереднього року - 160 тисяч дозволів. Зрозуміло, що цього недостатньо. Тому обов’язково в наступному році повертатимемося до питання надання українським вантажним перевізникам додаткових дозволів",- наголосив посол України в Польщі.