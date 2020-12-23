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За результатами цього року Польща може увійти до топтрійки торговельних партнерів України, - Дещиця

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За результатами цього року Польща може увійти до топтрійки торговельних партнерів України, - Дещиця
За результатами цього року Польща має шанси увійти до трійки найбільших торговельних партнерів України в світі.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

"У разі збереження поточної позитивної динаміки двосторонньої торгівлі, за результатами 2020 року Польща має шанс не лише надолужити показники 2019 року (7,4 млрд дол. – ред.), але й упевнено увійти до трійкинайбільших торговельних партнерів України у світі, випередивши Німеччину", - сказав Дещиця.

За його словами, цього року, попри несприятливі епідеміологічні обставини, Україні вдалося уникнути "чорного" сценарію й утримати торішні обсяги товарообігу з Польщею.

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Як повідомив посол, за результатами 10 місяців 2020 року Польща залишається четвертим найбільшим торговельним партнером України у світі після Китаю, Німеччини та Росії з обсягом двосторонньої торгівлі товарами у майже 6 млрд доларів США. Крім того, Польща є другим найбільшим у світі після Китаю ринком для українського експорту товарів з обсягом 2,6 млрд доларів.

За словами Дещиці, Києву і Варшаві нещодавно вдалося домовитися, щоб кількість дозволів обох країн на автомобільні вантажоперевезення у 2021 році була не нижчою цьогорічного рівня – по 160 тисяч.

"Після тривалих дискусій українській стороні вдалося не допустити зменшення квот обміну дозволами на 2021 рік та утримати їх на рівні попереднього року - 160 тисяч дозволів. Зрозуміло, що цього недостатньо. Тому обов’язково в наступному році повертатимемося до питання надання українським вантажним перевізникам додаткових дозволів",- наголосив посол України в Польщі.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Andy Sok
    Блин, вот же ... типа оптимисты.
    Читаем статью внимательно.
    "При сохранении нынешней положительной динамики двусторонней торговли, по результатам 2020 года Польша имеет шанс не только наверстать показатели 2019 года (7,4 млрд долл. - Ред.), но и уверенно войти в топ-3 торговых партнеров Украины в мире, опередив Германию", - сказал Дещица.Источник: https://censor.net/ru/n3238608

    Т.е. суммарно оборот = 7,4 млрд. Запоминаем.
    Теперь там же.
    Кроме того, Польша является вторым крупнейшим в мире после Китая рынком для украинского экспорта товаров с объемом 2,6 млрд долларов.Источник: https://censor.net/ru/n3238608

    Экспорт = 2,6 млрд.
    Вычисляем импорт:
    7,4 - 2,6 = 4,8 млрд.
    Вычисляем сальдо:
    2,6 - 4,8 = -2,2млрд.

    То есть, мы тратим на 2,2млрд. больше чем зарабатываем. На торговле с Польшей.
    Друзья, Пол, да? Ты еще скажи что равноправные, громче смеяться буду.
    Равноправные - это когда сальдо плюс-минус равное.
  • Andy Sok
    Давай так.
    Сколько польских Товаров можно купить, скажем, в Сильпо.
    А сколько украинских - в Biedronke
  • Andy Sok
    Да, факты иногда... неумолимы.
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