У МВС виявили 342 випадки COVID-19 за добу, більшість у Києві, Миколаївській і Запорізькій областях
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Сьогодні, 23 грудня, зафіксовано 342 лабораторно підтверджені діагнози коронавірусної хвороби у працівників МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
Найбільша кількість хворих - в Миколаївській, Запорізькій областях та у м.Києві.
З початку пандемії COVID-19 виявили у 28 324 правоохоронців МВС, одужали - 27 383 особи, померли від ускладнень коронавірусної хвороби - 91.
"Пам'ятайте, важливо стежити за станом свого здоров'я і вчасно відвідувати лікаря", - йдеться в повідомленні МВС.