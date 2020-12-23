Новини

МЗС України прибере все обладнання Huawei зі своїх будівель, - заступник держсекретаря США Креч

14 322120
МЗС України прибере все обладнання Huawei зі своїх будівель, - заступник держсекретаря США Креч
Міністерство закордонних справ України демонтує з будівель відомства все обладнання китайської компанії Huawei.

Про це заявив заступник держсекретаря США Кіт Креч, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Міністерство закордонних справ вирішило прибрати усе обладнання Huawei зі своїх будівель, цього прикладу дотрималися й кілька інших урядових установ", - зазначив він.

Також читайте: Держспецзв'язку видалила новину про укладення меморандуму з "Huawei Україна" про співпрацю в сфері кібербезпеки. СКРИНШОТИ

Напередодні український прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів на своїй сторінці у Twitter про те, що Україна приєдналася до американської ініціативи "Чиста мережа", яка передбачає захист конфіденційної інформації та інтелектуальної власності громадян від агресивного втручання зловмисників.

"Україна підтримує принципи "Чистої мережі" і залишиться надійним партнером для інвестицій технологічних компаній з усього світу", - написав він.

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • dtrscnij grsrt
    В своїй дурці прибери.
    Постав Лінокс і КАспєрского.
  • Sergey Paschenko
    Безграмотные ослы. Сначало месяц назад подписали с Хуавей меморандум о закупке аппаратных платформ для правительства. Я еще тогда удивлялся, - правительство сша и других стран отказывается от хуавей как потенциально шпионского, а наши закупают. Зелень не способна быть в тренде и знать что вокруг происходит.
  • dtrscnij grsrt
    Китай, старший брат рашки.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини