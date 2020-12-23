МЗС України прибере все обладнання Huawei зі своїх будівель, - заступник держсекретаря США Креч

Міністерство закордонних справ України демонтує з будівель відомства все обладнання китайської компанії Huawei.

Про це заявив заступник держсекретаря США Кіт Креч, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Міністерство закордонних справ вирішило прибрати усе обладнання Huawei зі своїх будівель, цього прикладу дотрималися й кілька інших урядових установ", - зазначив він.

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Напередодні український прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів на своїй сторінці у Twitter про те, що Україна приєдналася до американської ініціативи "Чиста мережа", яка передбачає захист конфіденційної інформації та інтелектуальної власності громадян від агресивного втручання зловмисників.

"Україна підтримує принципи "Чистої мережі" і залишиться надійним партнером для інвестицій технологічних компаній з усього світу", - написав він.