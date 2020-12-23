Рейтинг Зеленського за пів року впав із 39,3% до 26,5%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали б 26,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, у травні таких було 39,3%.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-20 грудня, передає Цензор.НЕТ.

Рейтинг довіри серед національних політиків очолює Президент Зеленський, якому довіряють 41%, а не довіряють - 56%. Крім того, за даними соціологів, 30% опитаних довіряють В.Кличку, водночас 58% - йому не довіряють. В.Гройсману довіряють - 29%, не довіряють - 61%. Д.Разумкову - 27% і 30% відповідно (ще 27% - його не знають). Ю.Тимошенко - довіряють 25%, не довіряють - 73%. Ю.Бойку - 24% і 55% відповідно (17% - його не знають). П.Порошенку - 23% і 74%, В.Медведчуку - 19% і 66% (12% - не знають). Чинному прем'єр-міністру Д.Шмигалю довіряють 16%, чверть не знають його і більш як половина - йому не довіряють.

Також читайте: Рейтинг партій: СН - 21,1%, ОПЗЖ - 17,3%, "ЄС" - 15,2%, "Батьківщина" - 10,9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

"Найкращий баланс довіри/недовіри мають Президент Зеленський (-15%) та голова Парламенту Разумков (-13%). У В.Кличка різниця становить -28%, Ю.Бойка – -31%, В.Гройсмана – -32%, Д.Шмигаля – -38%. Найгірші показники у В.Рабіновича (-46%), В.Медведчука (-47%), Ю.Тимошенко (-48%) та П.Порошенка (-51%)", - зазначають автори дослідження.

"Президентський рейтинг очолює В.Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 26,5% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За П.Порошенка проголосували б 14,3%, Ю.Бойка – 10,1%, Ю.Тимошенко – 9,8%. В.Медведчука – 7,7%, В.Гройсмана – 6,4%, І.Смешка – 6,0%, Д.Разумкова – 4,1%, О.Ляшка – 3,6%. Рейтинг інших кандидатів не більш як 3%", - зазначено в результатах опитування.

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Зауважимо, що згідно з опитуванням "Рейтингу", проведеним у липні 2020 року, за кандидатуру Володимира Зеленського на посаду глави держави готові були проголосувати 30,2% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, у червні - таких було 34,6% , у травні - 39,3%.





Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 16-20 грудня 2020 р.