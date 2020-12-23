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Посли країн G7: Важливо зберегти просування України шляхом реформ

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Посли країн G7: Важливо зберегти просування України шляхом реформ
Посли країн "Великої сімки" в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем обговорили важливість збереження шляху реформ в Україні.

Про це йдеться в повідомленні послів країн G7 в Україні у Twitter у середу, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем посли країн G7 обговорили питання боротьби з пандемією COVID-19 і важливість збереження шляху реформ в Україні. Ми сподіваємося на продовження співпраці в новому році!" - повідомили посли.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Путь реформ заканчивается на кончиках пальцев Бени, на которые насажена зеленая кукла..,
    и в "глазах Путина", в которые завороженно пялится зеленый "бандерлог".
  • Стронг Рок
    Послов нужно уже посылать.
  • Мамонов
    Реформи і ВАЗеленський? це просто сміх. Наївні західні ліберали ще надіються, що в зелених є мізки і прагнення до змін.
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