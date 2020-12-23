58% громадян за дострокові перевибори Ради, 39% - за дострокові вибори президента, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Ініціатіву відставки чинного уряду підтримують 60% опитаних.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-20 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"Ідею відставки Президента і призначення дострокових виборів глави держави респонденти більше не підтримують (58%), ніж підтримують (39%). З іншого боку, ідею розпуску парламенту і дострокові перевибори підтримують більше (58%), ніж не підтримують (39%). Ініціативу відставки уряду підтримують 60% опитаних, не підтримують - 35%", - говориться в результатах опитування.

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 16-20 грудня 2020 р.