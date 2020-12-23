Злочини проти Майдану: суд дозволив спецрозслідування щодо ексглави СБУ Якименка

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у "справах Майдану" стосовно колишнього голови Служби безпеки України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього Голови Служби безпеки України, який переховується від органів слідства та суду", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За інформацією Офісу генпрокурора, таке рішення суду надає право стороні звинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності.

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У повідомленні уточнюється, що дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх Президента України, Голови Служби безпеки України та його першого заступника, Міністра внутрішніх справ України та його заступника, командувача внутрішніх військ МВС України та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також дезертирства ю

Як відомо, СБУ з січня 2013 р. по лютий 2014 року очолював Олександр Якименко, який нині проживає в РФ.