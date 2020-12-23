Україна матиме вибір, де і яку вакцину купувати, - "слуга народу" Радуцький

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький каже, що держава здійснюватиме закупівлі вакцини проти коронавірусу, а для людей вакцина буде безкоштовною.

Про це нардеп заявив в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що має бути щонайменше 7 мільярдів (на закупівлю вакцини. - Ред.), це той мінімум, який мусить бути", – каже Радуцький.

За його словами, наступного року буде створено фонд, який наповнюватиметься грошима саме для закупівлі вакцин. Це було у постанові Ради і уряд обіцяє виконати це. 2,6 мільярда – це мінімальна цифра, яка закладена у бюджет, але ще будуть додаватися гроші.

Зазначається, що за системою COVAX Україна отримає вакцину безкоштовно.

"Ми ведемо перемовини з усіма виробниками, на жаль, зараз є два виробники, які вже офіційно дозволені – це Pfizer та Biontek. Зараз ще три виробники отримали вакцини, вони будуть цього року зареєстровані і Україна матиме вибір, що купувати і де купувати. Ми вакцину офіційно отримаємо за системою COVAX у лютому на початку березня, але є домовленості, що може так бути, що в лютому ми можемо отримати вакцину за закупівлями для держави за гроші, а для людей – це безкоштовне вакцинування", – додав Радуцький.

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