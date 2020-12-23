Міністр оборони Таран провалив усе, що міг, а Зеленський навіть не здатен оцінити, що відбувається, - нардеп "Голосу" Рахманін

На думку голови фракції "Голос", члена комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергія Рахманіна, президент має звільнити міністра оборони Андрія Тарана через провальну роботу міністерства.

Про це він заявив у коментарі Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька днів тому за підписом голови комітету, в якому є представники всіх фракцій і в якому більшість від "Слуги народу", було відправлено лист на верховного головнокомандувача, де комітет визнав роботу профільного міністра незадовільною. Це означало би, що президент мав би внести подання на звільнення його з посади. Тому що все, що можна провалити, міністр провалив", - розповів Рахманін.

За словами Рахманіна, Таран провалив абсолютно все, а президент Зеленський "не здатен оцінити, що відбувається".

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"Якщо ми говоримо про систему влади як про систему, то відповідальним має бути перша особа. Тобто глава виконавчої влади - прем'єр, і президент - людина, яка відповідає в цьому випадку за безпеку і оборону. Рада призначає і звільняє міністра закордонних справ, міністра оборони, але робить це за поданням президента. І президент відповідає за цю сферу. Людина провалила абсолютно все, а президент, як видно, навіть не здатен оцінити, що відбувається. У нього немає критеріїв, за якими він має оцінити діяльність міністра оборони. По-моєму, він досі не до кінця розуміє, за що ця людина має відповідати, чому він поганий міністр, а не хороший", - додав Рахманін.