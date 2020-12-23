Нічна гонитва в Києві: водій-утікач вистрілив собі в голову, щоб не здаватися патрульним
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
У ніч на 23 грудня, 26-річний водій автомобілю "Hyundai" проігнорував вимогу патрульного про зупинку та прискоривши рух став тікати. Гонитва за автомобілем "Hyundai" тривала допоки один із екіпажів не заблокував втікачу рух. Також з метою зупинки автомобіля патрульні застосували табельну зброю.
"Зрозумівши, що діватися нікуди, водій-утікач здійснив спробу самогубства, вистріливши собі в голову із наявного у нього травматичного пістолета. Водія госпіталізували та прооперували, його стан оцінюється як важкий", - йдеться в повідомленні.
Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків).
Правовою кваліфікацією дій патрульних займатиметься Територіальне управління ДБР у м. Києві та Київській області.