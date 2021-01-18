Вакцинованим від коронавірусу потрібно дозволити ходити в кіно і ресторани, - глава МЗС Німеччини Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас виступає за дозвіл для вакцинованих від коронавірусу людей ходити в кіно і ресторани.

Про це 17 січня Bild, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



Видання зазначило, що заява Мааса суперечить позиції канцлера Ангели Меркель і Соціал-демократичної партії Німеччини, до якої він належить.

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Маас заявив, що йдеться не про привілеї, а про основні права вакцинованих людей.

За його словами, держава обмежила людей у правах під час пандемії коронавірусу, щоб зменшити навантаження на лікарні й знизити темпи поширення COVID-19. Маас зазначив, що поки невідомо, чи можуть вакциновані інфікувати інших людей, але "щеплена людина більше не буде забирати в когось апарат штучної вентиляції легенів" і це означає, що "усунена принаймні одна основна причина обмеження основних прав".

Видання пише, що міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер відкинув введення "особливих прав" для вакцинованих. Маас заперечив йому, заявивши, що "це призведе до нерівності в перехідний період, але поки для цього є об'єктивна причина, це конституційно виправдано".

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