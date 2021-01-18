Армія США закупить дрони для доставки боєприпасів на поле бою

Американські збройні сили опублікували перелік вимог до БПЛА, за допомогою яких мають намір поповнювати запаси боєприпасів.

Відповідний запит Пентагон опублікував на сайті федеральних закупівель США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defence News.

Очікується, що протягом року виробники зброї запропонують їм варіанти "тактичних автономних повітряних систем постачання".

Ці дрони повинні мати можливість перевозити вантажі масою до 363 кг при власній вазі до 590 кг. Дальність дії дрона повинна бути не менш як 177 км, і до польоту він повинен бути готовий не більше ніж через 15 хвилин після транспортування.

Апарат повинен бути здатний на автоматичні зліт і посадку, а також автономний політ за заданим маршрутом в умовах придушення сигналів GPS. Нарешті, дрон повинен бути створений за модульною схемою з відкритою архітектурою.

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Пропозиції компаній будуть прийматися до середини лютого, а оснастити армію дронами планують до 2026 року.