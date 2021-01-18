ЄС врахує розвиток ситуації з Навальним при формуванні політики щодо РФ, - Боррель

Євросоюз засуджує затримання російського опозиціонера Олексія Навального, закликає до його негайного звільнення і буде враховувати розвиток цієї ситуації у своїй політиці щодо РФ.

Про це заявив у понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Політизація судової системи неприпустима, і необхідно поважати права пана Навального. Ми також закликаємо російську владу негайно звільнити всіх журналістів і громадян, затриманих у зв'язку з їхніми репортажами і підтримкою пана Навального після його повернення. Це затримання підтверджує постійну негативну картину скорочення простору для опозиції, громадянського суспільства і незалежних голосів у Російській Федерації", - йдеться в заяві Борреля від імені Євросоюзу.

Високий представник ЄС із закордонних справ повідомив, що Євросоюз буде уважно стежити за розвитком пов'язаних із цим інцидентом подій і "продовжить враховувати це при формуванні своєї політики щодо Росії".

"Європейський союз рішуче засудив спробу вбивства Олексія Навального за допомогою отруєння військовою хімічною речовиною нервово-паралітичної дії групи "Новачок", у відповідь за що ввів обмежувальні заходи щодо шести осіб та однієї юридичної особи", - нагадують у заяві.

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У документі зазначають, що "Європейський союз разом зі своїми партнерами буде й надалі закликати російську владу терміново розслідувати замах на Навального в умовах повної прозорості й без подальших зволікань і повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) для забезпечення неупередженого міжнародного розслідування".

Як повідомлялося, Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.