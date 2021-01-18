Указ про призначення Маркарової послом у США з'явиться найближчим часом, - заступник голови ОП Жовква

Указ про призначення Оксани Маркарової послом України в США може бути підписаний після інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що кандидатура Маркарової була узгоджена президентом України, після цього було направлено ноту на отримання агремана, тобто згоди США на прийняття цієї кандидатури як посла України.

"Такий агреман отримано, про що вже також йшлося у пресі. Хоча, як правило, такі речі не озвучуються... Відповідно, останнім етапом є видання указу Президента України про призначення послом України конкретної людини. Такий указ найближчим часом з'явиться. Думаю, що це логічно, буде вже після проведення інавгурації (президента Байдена. - Ред.)", - сказав Жовква.

Коментуючи зміну посла України у Вашингтоні, заступник керівника ОП нагадав, що нинішній глава українського диппредставництва в Вашингтоні Володимир Єльченко до цього понад чотири роки працював постійним представником України в ООН і вже більше року пропрацював у Вашингтоні.

"Тому це нормальна історія, п’ять років — середній термін для ротації посла. Ви знаєте, в дипломатії є такий термін, принцип, що кожен підлягає ротації. Тому, в цьому випадку, посол Єльченко, який є високим професійним фахівцем і одним із найкращих наших дипломатів, буде відкликаний до Києва і займеться подальшою дипломатичною діяльністю", - зазначив Жовква.

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