Лавров звинувачує у відсутності прогресу в переговорах щодо Донбасу Францію і Німеччину: Ігнорують заклики "урезонити і напоумити" Київ
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Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров 18 січня провів велику пресконференцію за підсумками 2020 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Зокрема, мова йшла про ситуацію на Донбасі.
Як вважає Лавров, головна причина відсутності прогресу у врегулюванні полягає в тому, що Берлін і Париж не можуть вплинути на Київ. Він упевнений, що "представники офіційного Києва останнім часом роблять численні заяви щодо необов'язковості виконання мінських угод".
"Тому зараз для мене головне - це зрозуміти, що собі думають французи і німці, - підкреслив Лавров. - Коли у відповідь на наші численні, в тому числі у вигляді моїх листів, заклики урезонити і напоумити київських представників на переговорах з Донбасом, вони просто йдуть, як у нас кажуть, в тінь, під корч і нічого публічно не висловлюють".