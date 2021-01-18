Справа проти Микитася про викрадення має політичне підґрунтя, - адвокати

Адвокати ексглави компанії "Укрбуд", екснардепа Максима Микитася, який перебуває під вартою за підозрою в організації викрадення столичного адвоката, заявляють про безпідставність підозри і політичну мотивацію переслідування Микитася.

Про це вони заявили на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Адвокат Євген Грушовець зазначив, що Микитася тримають в ізоляторі, незважаючи на відсутність обґрунтованого обвинувачення. За словами Грушовця, потерпілий у цій справі "точно не є ні адвокатом, ні помічником адвоката" і, ймовірно, був судимий.

Крім того, як зазначив адвокат, "потерпілий фактично втік від правоохоронців" після того, як нібито був викрадений. Також Грушовець зазначив, що прокурори не приходять на засідання суду з розгляду апеляції на арешт Микитася.

"Ми впевнені, що ця справа не має юридичних перспектив... Микитась буде звільнений із-під варти, а якщо справа дійде до суду, то на судові засідання прокурори просто перестануть ходити, тому що ні з чим, і їм буде соромно за таке обвинувачення у суді"- сказав Грушовець.

Зі свого боку адвокат Артур Габрієлян наголосив, що свідчення людини, на яких будується обвинувачення Микитасю, засноване на інформації "з чужих слів про те, що Микитась нібито причетний до цього".

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Відповідаючи на запитання про те, чи справді Микитась у справі про викрадення майна Нацгвардії України пішов на угоду зі слідством і чи затверджена ця угода судом, він сказав: "Жодної угоди немає, відповідно і судом вона не може бути затверджена".

"Ми бачимо фальсифікацію кримінальної справи, упередженість органів поліції, з урахуванням цього вважаємо, що органи поліції не мають ні морального, ні юридичного права розслідувати цю справу за однією простою причиною: видно протистояння між Микитасем і Татаровим (заступник голови Офісу президента Олег Татаров. -Ред.), а начальник головного слідчого управління (Нацполіції) пан Цуцкірідзе є кумом Татарова... Між ними є тісний зв'язок, ми вважаємо, що справа має бути передана для розслідування до іншого правоохоронного органу, щоб усунути всі сумніви в упередженості", - висловив переконання адвокат, говорячи про справу Нацполіції щодо підозри Микитася в організації викрадення.

Адвокат Олег Веремієнко, уточнюючи цілі кримінального переслідування Микитася, зазначив: "Це політично мотивоване переслідування... у нього (Микитася. - Ред.) є бізнес і майно, на яке поклали око ті, хто прийшов наразі до влади... Максим вважає, що до цієї справи причетний пан Татаров... Оскільки сам Татаров виходець із правоохоронних органів... організувати цькування свого опонента - просто один телефонний дзвінок".

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.