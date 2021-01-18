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"Укрзалізниця" встановить камери спостереження в електричках і "червону кнопку" в кабінах машиністів, - Жмак

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"Укрзалізниця" встановить камери спостереження в електричках і "червону кнопку" в кабінах машиністів, - Жмак
"Укрзалізниця" підвищить рівень безпеки в приміських поїздах, зокрема встановить камери спостереження у вагонах і "червону кнопку" для виклику правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", про це повідомив голова правління підприємства Володимир Жмак.

"Якщо ми говоримо про електропоїзди, то зараз ми вже займаємося їх модернізацією, яка включає в себе встановлення камер спостереження, які дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах електропоїзда", - розповів Жмак.

Також, за словами Жмака, в рамках такої модернізації в кабінах машиністів буде встановлюватися оперативна так звана "червона кнопка" за допомогою якої машиніст зможе викликати на наступну станцію за маршрутом руху правоохоронців для того, щоб запобігти випадкам неналежної поведінки деяких пасажирів.

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Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    Супер-реформа на УЗ от председателя правления с зарплатой 625 тыс.грн./месяц !
    Последняя, думаю, не помешает ему еще дополнительно распилить на установке камер и кнопки.....
  • Михаил Грушевский
    Ха... выбывают окна, ломают места для сидения, обссыкают тамбуры... Теперь у быдланов новое занятие появится, сломай камеру наблюдения. А вот с "красной кнопкой", тут интересно. Для чего этот гаджет? На сколько я знаю у машинистов есть связь со всеми дежурными по станциям на пути следования. Достаточно с ними связаться и вполне спокойно вызывается экстренная служба. Я так понимаю что установка одной такой "мегакнопки" выстрелит в крупную суму для УЗ.
  • Александр Лихошва
    Сколько ярдов обойдётся эта кнопка Украине ?
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