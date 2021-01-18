Ізраїль надасть Pfizer медичні дані в обмін на вакцину проти COVID-19

Ізраїль уклав угоду з Pfizer, пообіцявши поділитися медичними даними з міжнародним фармацевтичним гігантом в обмін на продовження поставок вакцини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР.

"Ізраїль поділиться з Pfizer і з усім світом статистичними даними, які допоможуть розробити стратегії у боротьбі з коронавірусом", - заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

Раніше він заявляв, що він досяг угоди з генеральним директором Pfizer про прискорення поставок вакцини до Ізраїлю.

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Як зазначає видання, деталі угоди "послуга за послугу" між Ізраїлем і Pfizer неясні навіть після того, як у неділю міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало відредаговану версію угоди з компанією.

Ні Ізраїль, ні Pfizer не розкрили, скільки Ізраїль заплатив за вакцини. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Ізраїль заплатив як мінімум на 50% більше, ніж інші країни.

Повідомляється, що дані передаються до Світової організації охорони здоров'я, але глобальна організація не відповіла на запити про коментарі. Нагадаємо, 15 січня компанія Pfizer оголосила, що тимчасово скоротить поставки вакцини проти коронавірусу в Європу, щоб модернізувати власні виробничі потужності. Така заява пролунала після того, як в Норвегії після щеплення вакциною Pfizer / BioNTech померли 23 літні людини.