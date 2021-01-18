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Ізраїль надасть Pfizer медичні дані в обмін на вакцину проти COVID-19

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Ізраїль надасть Pfizer медичні дані в обмін на вакцину проти COVID-19
Ізраїль уклав угоду з Pfizer, пообіцявши поділитися медичними даними з міжнародним фармацевтичним гігантом в обмін на продовження поставок вакцини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР.

"Ізраїль поділиться з Pfizer і з усім світом статистичними даними, які допоможуть розробити стратегії у боротьбі з коронавірусом", - заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

Раніше він заявляв, що він досяг угоди з генеральним директором Pfizer про прискорення поставок вакцини до Ізраїлю.

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Як зазначає видання, деталі угоди "послуга за послугу" між Ізраїлем і Pfizer неясні навіть після того, як у неділю міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало відредаговану версію угоди з компанією.

Ні Ізраїль, ні Pfizer не розкрили, скільки Ізраїль заплатив за вакцини. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Ізраїль заплатив як мінімум на 50% більше, ніж інші країни.

Повідомляється, що дані передаються до Світової організації охорони здоров'я, але глобальна організація не відповіла на запити про коментарі. Нагадаємо, 15 січня компанія Pfizer оголосила, що тимчасово скоротить поставки вакцини проти коронавірусу в Європу, щоб модернізувати власні виробничі потужності. Така заява пролунала після того, як в Норвегії після щеплення вакциною Pfizer / BioNTech померли 23 літні людини.

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Топ коментарі

  • Сергей Шевчук #481507
    - Дайте нам ещё этой замечательной вакцины, и мы таки расскажем как она нам помогла.
  • olele
    https://mobile.twitter.com/SerbinSergiy
    https://mobile.twitter.com/SerbinSergiy

    Serbin Sergiy

    @SerbinSergiy


    Закупівлею вакцини в нас займається бувший гоміопад Пасічник, який заборгував держбанку Проксібанк 1 млрд. Через фірму-прокладку Р. Богатирьової (у 19 році випустили під залог). Степанов в долі, кожна порція коштує на1$ вище прейскуранту.
  • Вася Шевченко #371210
    не...не так )))
    - ой.. ну и шо у вас за вакцина... сразу ж и не понять...дайте еще..))))
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