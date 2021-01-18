Поодинокі пікети на підтримку Навального почалися в Росії, є перші затримані
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза".
Поліцейські затримують учасників пікетів практично відразу ж після того, як вони розгортають плакати. До теперішнього моменту затримані менш як десять осіб.
"Зараз на площі перед Гостиним двором перебувають кілька десятків людей, багато з них - роззяви. Поліція в мегафон попереджає присутніх про адміністративну відповідальність за проведення публічних заходів і вимагає розійтися", - зазначає видання.
Раніше повідомлялося, що штаби Навального готують великі мітинги по всій Росії у зв'язку з його арештом.
Як повідомлялося, Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.
17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.
Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.
Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.
Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.