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Стартував прийом документів кандидатів на посаду керівника САП, - Венедіктова

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Стартував прийом документів кандидатів на посаду керівника САП, - Венедіктова
Прийом документів кандидатів на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочався в понеділок, 25 січня, і триватиме до 15 лютого.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила на зустрічі з главою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"Від сьогодні почався прийом документів від кандидатів, який триватиме до 15 лютого. Ми сподіваємося, що вже за кілька місяців комісія в результаті прозорого і відкритого відбору зможе обрати дійсно гідного очільника САП", - сказала Венедіктова.

За словами генерального прокурора, реформа окружних прокуратур виходить на фінішну пряму.

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"Нам залишилося тільки провести доатестацію для тих, хто з поважних причин пропустив якісь етапи, і ми вступаємо на фінішну пряму реформи – створення окружних прокуратур та затвердження положення про оцінювання діяльності, інших важливих правил", - додала Венедіктова.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Вы подавайте, подавайте. А будет так, как скажет папа. И никак иначе.
  • denis robb
    Стартовал прием документов кандидатов на должность руководителя САП, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3780
  • Маргарита Маргарита #446015
    Документов - в смисле - дензнаков?
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