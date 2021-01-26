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Субсидії виплачуватимемо всім, хто цього потребує. Можливо, фінансування доведеться збільшити, - Шмигаль

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Субсидії виплачуватимемо всім, хто цього потребує. Можливо, фінансування доведеться збільшити, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що, можливо, доведеться збільшувати фінансування програми надання субсидій, але розрахунків поки немає.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні в бюджеті передбачено 36,6 млрд грн для виплат субсидій. Ми готові виплачувати субсидії всім громадянам, всім домогосподарствам, які цього потребують", - запевнив Шмигаль.

Прем'єр додав, що якщо буде потреба у додаткових коштах, уряд звернеться з розрахунками до Верховної Ради.

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"На сьогодні такі розрахунки відсутні. Звичайно, якщо дивитися з розрахунку, що субсидії потрібно буде щомісяця платити як у січні, то можливо нам доведеться збільшувати цю суму. Але, давайте проживемо перше півріччя і за його результатами, спільно порахуємо, яку суму потрібно додавати до цієї графи бюджету", - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, 25 січня міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що відомство просить Міністерство фінансів збільшити на 10 млрд фінансування програми надання субсидій.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    - А где деньги возьмем?
    - Продадим что нибудь ненужное.
    - Чтобы продать что нибудь ненужное - нужно сначала купить чтонибудь ненужное. А у вас денег нет.
  • POWER #476794
    Нужно убрать нахрен субсидии всем и всем снизить платежки! А к олигархам должен зайти майдан с коктейлями молотова!
  • Ринат Амедов
    Во сказочник, денег нет, а он лапшу людям вешает за субсидии.
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