Субсидії виплачуватимемо всім, хто цього потребує. Можливо, фінансування доведеться збільшити, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що, можливо, доведеться збільшувати фінансування програми надання субсидій, але розрахунків поки немає.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні в бюджеті передбачено 36,6 млрд грн для виплат субсидій. Ми готові виплачувати субсидії всім громадянам, всім домогосподарствам, які цього потребують", - запевнив Шмигаль.

Прем'єр додав, що якщо буде потреба у додаткових коштах, уряд звернеться з розрахунками до Верховної Ради.

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"На сьогодні такі розрахунки відсутні. Звичайно, якщо дивитися з розрахунку, що субсидії потрібно буде щомісяця платити як у січні, то можливо нам доведеться збільшувати цю суму. Але, давайте проживемо перше півріччя і за його результатами, спільно порахуємо, яку суму потрібно додавати до цієї графи бюджету", - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, 25 січня міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що відомство просить Міністерство фінансів збільшити на 10 млрд фінансування програми надання субсидій.

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