Зростання тарифів на електроопалення вплине на 400 тисяч сімей, - Разумков

Підвищення тарифів на електроенергію суттєво вплине на 400 тисяч сімей, які використовують електричне опалення.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми вмовляли всіх відмовитися від російського газу, перейти на українську електрику, а насправді ми зараз змінюємо правила гри. Я рахував: різниця для населення, яке використовує 3000 кВт-год. на опалення між тим, що було, і тим, що стало, становить 1940 грн, якщо був двозонний лічильник. Якщо однозонний тариф, то різниця становить 2340 грн. Це велике навантаження на українські сім'ї. Приблизно 400 тис. таких родин по Україні", - розповів Разумков.

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Він наголосив, що компенсація сплачуватиметься громадянам у повному обсязі.

За словами Разумкова, Верховна Рада зараз шукає механізм для виділення необхідної суми з бюджету.