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За прострочені січневі платіжки за газ і тепло не штрафуватимуть, - Шмигаль

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За прострочені січневі платіжки за газ і тепло не штрафуватимуть, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що українці не будуть платити штрафи або пеню, якщо невчасно розрахуються за газ і тепло.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Штрафи чи пеня за несвоєчасно сплачені газ, тепло за січень застосовуватись не будуть. Це теж важливий меседж для людей, щоб вони не переживали, якщо будуть платіжки зависоко нараховані або якісь аванси будуть поставлені в ці платіжки", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що тарифи на тепло і гарячу воду не будуть змінюватися.

"Ми очікуємо результатів розслідування антимонопольного комітету та встановлення чесних і прозорих правил на ринку газу", - зазначив Шмигаль.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Ef Df
    благодєтєль ****
  • Rostyslav Komarnytsky
    Дебіл на заява. Адже діє прийняте ще минулого року рішення, про не притягнення до відповідально ті осіб, які не вчасно сплатити комуналку, доки діють карантинні обмеження. Забув? Забив? Дебіл?
  • Гонта Київський
    Это уже визитная карточка нынешней ЗЕбильной власти, - сначала создают проблему, а потом героически и аморально-цинично с ней борются. И как долго еще украинцы позволят этим выродкам так над собой изгиляться? Или холопы уже ни на что не способны, окромя тихо блеять и беспрекословно исполнять?
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