Сенату США передали резолюцію про імпічмент Трампа

У Сенат США з Палати представників передано резолюцію щодо імпічменту експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють американські ЗМІ.

Телеканали висвітлювали, як менеджери пройшли з приміщень Палати представників в інше крило Капітолію, де засідає сенат. Таким чином, процес імпічменту формально вважається запущеним.

Проте, як повідомлялося, за домовленістю між демократами і республіканцями в сенаті слухання у справі Трампа почнуться на тижні, який стартує 8 лютого.

Палата представників американського Конгресу проголосувала за імпічмент Трампу 13 січня. Він звинувачується в "підбурюванні до заколоту", яке вилилося у штурм Капітолію прихильниками Трампа 6 січня.

У разі, якщо сенатський процес, який відбуватиметься у формі суду, винесе вирок про імпічмент, Трамп втратить можливість балотуватися в президенти на новий термін або ж обіймати державні посади.

Проти імпічменту Трампу виступили деякі сенатори-республіканці, повідомив у понеділок телеканал Fox News.

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Сенатор Марко Рубіо заявив в ефірі телеканалу, що майбутній сенатський процес щодо імпічменту Трампа є "дурницею" і завдасть шкоди США, навіть якщо Трамп і був відповідальний "за деякі події" в Капітолії США 6 січня.

"Я вважаю, що суд - дурість. Це контрпродуктивно. У нас в країні вже палає вогонь, і цей суд рівносильний тому, що взяти і хлюпнути бензину в це полум'я", - сказав законодавець.

Сенатор-республіканець Том Котон заявив, що не вірить в конституційні повноваження сенату засудити Трампа, який покинув свій пост. Він сказав: "Чим більше я розмовляю з іншими сенаторами-республіканцями, тим більше їх шикується в чергу (на підтримку цього аргументу. - Ред.)".

"Я думаю, що багато американців вважають дивним, що сенат витрачає свій час на те, щоб засудити і відсторонити від посади людину, яка покинула свій пост тиждень тому", - додав Котон.

Республіканець Джон Корнін написав у суботу в Twitter: "Якщо ідея оголосити імпічмент і судити колишніх президентів чудова, то як щодо колишніх президентів-демократів, коли республіканці отримають більшість (у сенаті. - Ред.) у 2022 році? Подумайте про це і давайте робити те, що краще для країни".

Дострокове голосування щодо скасування судового процесу, ймовірно, не увінчається успіхом, враховуючи, що демократи тепер контролюють сенат. Проте, республіканська опозиція зазначає, що багато сенаторів Республіканської партії в кінцевому підсумку проголосують за виправдання Трампа. Хоча нині демократи і контролюють сенат, їм, щоб засудити Трампа, потрібна підтримка 17 республіканців, оскільки за імпічмент повинні проголосувати дві третини сенаторів, зазначив телеканал.