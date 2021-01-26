За вихідні Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 366 порушень "тиші"

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в період з вечора 22 січня до вечора 24 січня 364 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та два - в Луганській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті, опублікованому спецмісією ОБСЄ 25 січня.

"У період із вечора 22 до вечора 24 січня СММ зафіксувала 364 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області (більшість — черги та постріли зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та 30-мм гармат, зафіксовані вранці 23 січня поблизу ділянки розведення сил і засобів у районі Петрівського). За попередній звітний період у цій області зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню", - йдеться у звіті.

Також повідомляється, що в період із вечора 22 до вечора 24 січня СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню в Луганській області. За попередній звітний період у цій області не зафіксовано жодного такого порушення.

Крім того, біля непідконтрольного урядові Спартака Донецької області відкрито вогонь зі стрілецької зброї, за оцінкою, в напрямку безпілотного літального апарата СММ малого радіуса дії.

"СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення технічного обслуговування та забезпечення функціонування життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури. 24 січня Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню в районі Донецької фільтрувальної станції (ДФС) приблизно в той час, коли автобус із працівниками ДФС рухався від станції до Ясинуватої", - повідомили в СММ.

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