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За добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538

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За добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538
В Україні станом на ранок вівторка, 26 січня, зафіксовано 2779 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"2779 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538 03госпіталізовано – 891 особа;

За добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538 03летальних випадків – 133;

За добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538 03одужало – 12 538 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538 03здійснено тестувань за добу – 32 030 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441).

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За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538 08захворіло – 1 197 107 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538 08одужало – 965 835 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538 08летальних випадків – 22 057;

За добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538 08проведено ПЛР-тестувань – 6 125 257.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538 13

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    Помирають, як при 15000 нових випадків кожен день. Які ж зелені брехливі, що Зе, що Стебанов
  • aleks kyb
    Нужна просто перестать тестировать. Аминь.
  • Joshua Merlin
    УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID
    «Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
    «Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
    У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
    Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
    В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
    Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
    При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
    Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
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