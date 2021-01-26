За добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"2779 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 891 особа;
летальних випадків – 133;
одужало – 12 538 осіб;
здійснено тестувань за добу – 32 030 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 197 107 осіб;
одужало – 965 835 осіб;
летальних випадків – 22 057;
проведено ПЛР-тестувань – 6 125 257.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях", - розповів Степанов.