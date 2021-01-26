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В Україні важливо виховати культуру вакцинації: проти коронавірусу готові робити щеплення менш ніж 50% населення, - Шмигаль

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В Україні важливо виховати культуру вакцинації: проти коронавірусу готові робити щеплення менш ніж 50% населення, - Шмигаль
В Україні важливо виховати культуру щеплень - для цього буде проводитися комунікація з різними групами населення.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо виховати культуру вакцинування у людей, тому що сьогодні за різними соціологічними опитуваннями, менше 50% готові вакцинуватися. Але насправді це надзвичайно важливий елемент протидії коронавірусу", - сказав глава уряду.

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Він додав, що в Україні проводитимуть комунікацію з різними групами населення для заохочення до щеплень проти коронавірусу.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас #478094
    сам культурно привился пфайзером, ну а некультурному, неблагодарному нариду можно впарить фуфломицин с 50% эффективностью...
  • Vasyl Shevchenko
    одна потвора пропонує нам "спутнік", інші якийся китайський шмурдяк.. ви ще "новічком" нам запропонуйте вакцинуатися, а потім, - а чого це вони відмовляються, невдячні..
  • Поднипровский УКРАИНЕЦ
    культура вакцинации по-новому - колют непонятно что, непонятно от чего.
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