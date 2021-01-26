Світу не варто розраховувати на порятунок від коронавірусу в 2021 році. За всю історію ми змогли перемогти лише віспу, - ВООЗ

Директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян у понеділок на віртуальній пресконференції попередив про ризик подальшого поширення нового коронавірусу в найближчому майбутньому навіть після масштабної вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Сіньхуа".

Раян наголосив, що не вважає, що світ має вважати знищення або викорінення цього вірусу критерієм успіху.

Відповідаючи на запитання, чи стане COVID-19 ендемічним, М. Раян зауважив, що в найближчому майбутньому охоплення вакцинацією не зможе забезпечити припинення передачі інфекції.

Зазначивши, що країнам світу, ймовірно, не варто розраховувати на позбавлення від вірусу в 2021 році, він нагадав, що в історії людства "ми змогли перемогти лише одну хворобу на планеті - віспу".

"Ми маємо прагнути до досягнення контролю над вірусом", - заявив представник ВООЗ.

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