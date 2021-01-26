Рада сьогодні розгляне законопроєкти про референдум, прискорення реєстрації COVID-вакцин і посилення захисту журналістів

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 26 січня, планує розглянути в другому читанні законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№3612).

Напередодні на засіданні Погоджувальної ради Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомляв, що у вівторок очікується виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з питання тарифів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Порядок денний засідання парламенту також передбачає включення до порядку денного та скорочення строку внесення альтернативних проєктів до законопроєкту №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання". Документ передбачає прискорення державної реєстрації вакцин від COVID-19.

Народні депутати планують розглянути і проєкт постанови №3760-П, який пропонує скасувати рішення Верховної Ради від 17 грудня 2020 року про ухвалення в цілому проєкту закону "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями" (закон про "інвестнянь").

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Крім того, парламентарії мають намір ухвалити рішення щодо проєкту закону "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях" (№4499).

У порядку денному також стоять кілька законопроєктів, пов’язаних із протипожежною безпекою. Це проєкти "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки" (№3931) та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки" (№4157 ).

У другому читанні планується розгляд законопроєктів "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів" (№3633) та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж" (№3755).

Серед питань порядку денного – проєкт постанови "Про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності" (№4243) та законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" (№3623).