Для нашого з Вербицьким викрадення зібрали групу з 20 членів клубу єдиноборств, вели нас міліцейські тихарі, - Ігор Луценко

Екснардеп "Батьківщини", активіст Майдану Ігор Луценко розповів про деталі свого викрадення під час Революції Гідності в 2014 році. Тоді йому вдалося вижити, а Юрію Вербицькому, викраденому разом з ним, ні.

Про це він повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Майже вся група бійців була набрана в одному з клубів єдиноборств у Білій Церкві ... Це були прості хлопці з Білої Церкви, які таким чином заробляли гроші. Відомо, що їх було до двадцяти. Це така група, яка розосередилася по території Жовтневої лікарні. Таке враження, що там повинна була пройти якась битва, а не наш з пораненим Вербицьким приїзд", - розповів Луценко.

За його словами, їх з Вербицьким "вели".

"У мене є підозра: якщо було санкціоновано судом спостереження, то за нами міліцейські тихарі спостерігали і на місці викрадення, ймовірно, була взаємодія між групами тітушок і міліціонерів", - повідомив Луценко.

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Він також розповів, що на цей момент розслідувано близько 40% справи, які стосуються групи викрадачів. До останніх 60% він відносить міліціонерів і замовників.

"Я туди "закладаю", в основному, міліціонерів. Це група зовнішнього спостереження (які були на місці), ті, хто зливали мої телефонні розмови (віддзвонювалися "тітушкам" і розказували, куди я поїду). Я навіть не кажу про замовників. Це 20 останніх та найголовніших відсотків, до яких нам ще довго йти. Я взагалі не думаю, що ми до них доберемося у нинішніх історичних умовах. Тому що вони знаходяться у Росії, де уже й громадянство отримали. Їх ніхто віддавати не буде. Бо це ж політичне переслідування", - зазначив Луценко.

За версією слідства, 21 січня 2014 року група зловмисників викрала з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького. Вони катували їх, а Юрія Вербицького - вбили.

Як зазначають в Офісі генпрокурора, за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності вже притягнуто 15 осіб, щодо двох з них справи розглядаються судами; 11 осіб оголошені в розшук, щодо двох - завершено так зване "заочне" спеціальне досудове розслідування (in аbsеntiа).

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