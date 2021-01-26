Обов'язковий техогляд транспорту впроваджуватимуть поступово, він стане обов'язковим із 2022 року, - Криклій

В Україні планують зробити обов'язковим технічний огляд транспортних засобів із 2022 року. Впроваджувати його будуть поступово.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, почати впроваджувати техогляд можуть з переобладнаних автомобілів, які вперше ввозяться. Такі транспортні засоби все одно проходять сертифікацію.

"Дотримання транспортних технічних вимог і контролю важливі. Але це має бути м'яко, щоб не викликати негативну реакцію і опору населення. Тому що багато згадують Державтоінспекцію, коли там були суцільні черги і за якусь гривню все це продавалося", - заявив Криклій.

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Міністр зазначив, що впровадження техогляду транспорту є однією з основних вимог в імплементаційних документах щодо євроінтеграції.

"Це майже 20% від наших зобов'язань у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, адже це насамперед стосується екологічних норм. Наприклад, у непромислових містах основним чинником забруднення є саме транспорт. Транспорт - це ще й питання безпеки перевезення пасажирів і вантажів", - розповів Криклій.

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Зазначимо, що обов'язковий техогляд приватних авто в Україні було скасовано в 2011 році, а нові вимоги вводяться у відповідності до Директиви 2014/45/ЄС.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України пропонує контролювати проходження техоглядів автобусами і комерційним транспортом за допомогою міток радіочастотної ідентифікації (RFID).