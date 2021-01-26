Офіс Венедіктової доручив СБУ перевірити можливу співпрацю Нацкомітету спорту інвалідів з "владою" Криму

Офіси Генерального прокурора Ірини Венедіктової, голови Служби безпеки України Івана Баканова і керівництво інших правоохоронних органів надали "Українським Новинам" відповіді на запити про співробітництво посадових осіб Національного комітету спорту інвалідів України з окупаційними властями Криму.

Відповідні документи є в розпорядженні Українських Новин.

Зокрема, у відомстві Баканова агентству повідомили, що поки не перевіряли інформацію про можливу співпрацю посадових осіб Національного комітету спорту інвалідів України з окупаційною владою Криму.

Разом з тим Офіс Генерального прокурора уточнив, що ця інформація вже направлена ​​в управління СБУ в Криму (з дислокацією в Херсоні) для проведення відповідної перевірки.

Агентство просило правоохоронні органи надати інформацію про те, чи перевіряли вони факти, викладені в журналістському розслідуванні, зокрема щодо перереєстрації підприємства "Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів", 100% якого належить Національному комітету спорту інвалідів України, на території Російської Федерації.

Згідно з даними Федеральної податкової служби РФ, товариство з обмеженою відповідальністю "Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів" було зареєстровано в РФ 23 січня 2015 року за адресою місто Євпаторія, селище міського типу Заозерне, вулиця Алея Дружби, будинок 1. Станом на 1 січня 202 1р. діяльність цього підприємства не зупинялася, 100% в статутному капіталі підприємства належить Національному комітету спорту інвалідів України, воно здійснює господарську діяльність і регулярно платить податки в бюджет країни-агресора", - говорилося в запиті.

Також агентство просило інформацію щодо перевірки обставин та змісту зустрічі голови Національного комітету спорту інвалідів України Валерія Сушкевича з Президентом РФ Володимиром Путіним в 2014 році після анексії Криму Росією.

Крім того, було запитано про інформацію щодо перевірки інформації про зустріч громадянина України Олександра Сушкевич (сина Валерія Сушкевича) у вересні 2015 року з так званим "головою республіки Крим" Сергієм Аксьоновим як керівника "Національного центру паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів".

Відповідні запити "Українські Новини" направили також на адресу Національного комітету спорту інвалідів України, главі Офісу президента Андрію Єрмаку, керівництву інших правоохоронних органів і центральних органів державної влади.