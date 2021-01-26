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Нині є більше шансів, що Рада підтримає Вітренка на посаду міністра енергетики, ніж у грудні, - Кравчук (оновлено)

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Нині є більше шансів, що Рада підтримає Вітренка на посаду міністра енергетики, ніж у грудні, - Кравчук (оновлено)
Цього тижня Верховна Рада розгляне призначення кандидатури Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Про це сказала перша заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Підписи членів фракції на подання від фракції цього кандидата на міністра, після цього буде внесення постанови з боку прем'єр-міністра, розгляд у комітеті і голосування в Раді. З того, що я бачу, то голоси на те, щоб внести цю кандидатуру, однозначно є. І шанси набагато вищі, ніж були у грудні", - сказала Кравчук.

Голосування за призначення Вітренка має відбутися цього тижня.

"Цього тижня точно, можливо в четвер або в середу", - сказала Кравчук.

За її словами, понад 70% фракції "Слуга народу" підтримує кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Volodymyr Zaiets
    Незалежний кандидат з мамою в Москві
  • Eduard Povolotsky
    Просил поддержать Витренко. Считает его самым независимым кандидатом, то есть равно удалённым от всех бизнес-групп.

    значит независим от:???
    совести
    морали
    чести
    государственности
    понимания социальной справедливости
    понимания значимости построения государства
    ....
    и что там далее по списку....
  • Підлога Маккартні
    Зеленский просил "слуг народа" поддержать назначение Витренко, - замглавы фракции "СН Кравчук - Цензор.НЕТ 9384
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