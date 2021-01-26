Контррозвідка СБУ викрила факт розкрадання військового майна на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині контррозвідники СБУ встановили, що службові особи однієї з військових частин Міністерства оборони України розкрадали військове майно на замовлення представників комерційних структур для подальшої його реалізації на державні підприємства оборонно-промислового комплексу та за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Для приховування походження товарів зловмисники знищували аутентичні серійні номери на викрадених вузлах. За результатами проведення експертних досліджень їх вдалося ідентифікувати.

У ході проведення обшуків правоохоронці вилучили майно, яке вже було реалізовано ділкам і планувалось для експорту до однієї з країн азійського регіону, також виявлено склад з викраденою з військових частин продукцією.

Триває досудове слідство.

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Заходи з припинення протиправної діяльності здійснювалися спільно зі Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону.







Фото: сайт СБУ