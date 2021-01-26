Суд за позовом Портнова заборонив святкувати пам'ятні дати, пов'язані з низкою українських діячів

Суд скасував постанову Київради про відзначення пам'ятних дат, пов'язаних з низкою українських діячів. Таким чином суд заборонив Київській міській держадміністрації (КМДА) відзначати річниці днів народжень таких українських діячів, як Юрія Липи, Уласа Самчука і Володимира Кубійовича. Позов у ​​справі подав ексзаступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов.

Про це в своєму телеграм-каналі розповів Андрій Портнов, передає Цензор.НЕТ.

"Суд скасував за моїм позовом раніше припинене рішення Київради про відзначення пам'ятних дат осіб, причетних до Голокосту, співпраці з нацистами і військових злочинів", - розповів він.

Заборона стосується святкування пам'ятних дат і ювілеїв восьми історичних діячів: полковника Армії Української Держави Івана Полтавця-Остряниці, полковників Української повстанської армії (УПА) Василя Левковича, Василя Сидора і Василя Галаси, письменника і журналіста Уласа Самчука, письменника і політика Юрія Липи, українського вченого і редактора "Енциклопедії українознавства" Володимира Кубійовича, а також Андрія Мельника, голови Проводу Організації українських націоналістів.

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