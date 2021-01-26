Людство не зможе перемогти коронавірус, якщо він "навчиться" передаватися від людини до тварин і навпаки, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

Якщо коронавірус COVID-19 "навчиться" передаватися від людини до тварин і назад, з ним буде практично неможливо впоратися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

"Одне з найбільш неприємних подій, що сталася з цим коронавірусів, це те, що він виник від тварин, але зараз передається від людини до людини. Якщо цей вірус почне передаватися від людини до тварини, як сталося з норками (в Данії - ред. ), і навпаки - це вже буде зовсім інша історія, ми вже не зможемо з ним практично впоратися", - зазначила Голубовська.

За словами лікарки, всі інфекційні хвороби тварин, що передаються людям, викликають важкі форми захворювання.

"Пам'ятаєте пташиний грип, коли поголів'я птахів знищували - так само знищили і поголів'я норок. Тому що це дуже великий ризик. Найближчі 3-6 місяців події покажуть, що нас чекає", - сказала вона.

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