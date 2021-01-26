Заборгованість киян за послуги ЖКГ на сьогодні - близько 4 млрд грн, - Кличко
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "Свобода слова" на ICTV.
"Підняття ціни на газ створює велику соціальну напругу. Заборгованість за житлово-комунальні послуги, наприклад, у столиці на сьогодні приблизно 4 мільярди гривень. І вона – вища, ніж у минулі роки. Більше того, підвищення ціни на газ може призвести до соціального вибуху", – сказав Віталій Кличко.
Мер столиці нагадав, що Асоціацією міст України була ініційована зустріч із прем’єр-міністром України, урядовцями та депутатами, де обговорювали питання ціни на газ для населення та компенсації для теплопідприємств різниці в тарифах – між фіксованою та ринковою ціною на газ. Адже переважна більшість українців буде не спроможна сплатити за комунальні послуги.
"В жодному разі питання компенсації не може бути покладене на місцеві бюджети. Адже 4 мільярди гривень за опалювальний сезон тільки в Києві – це непідйомна сума для міста. Це може призвести до банкрутства комунальних підприємств теплопостачання", – підсумував Кличко.