Заборгованість киян за послуги ЖКГ на сьогодні - близько 4 млрд грн, - Кличко

Заборгованість киян за послуги ЖКГ, в тому числі за тепло і гарячу воду, сьогодні становить близько 4 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

"Підняття ціни на газ створює велику соціальну напругу. Заборгованість за житлово-комунальні послуги, наприклад, у столиці на сьогодні приблизно 4 мільярди гривень. І вона – вища, ніж у минулі роки. Більше того, підвищення ціни на газ може призвести до соціального вибуху", – сказав Віталій Кличко.

Мер столиці нагадав, що Асоціацією міст України була ініційована зустріч із прем’єр-міністром України, урядовцями та депутатами, де обговорювали питання ціни на газ для населення та компенсації для теплопідприємств різниці в тарифах – між фіксованою та ринковою ціною на газ. Адже переважна більшість українців буде не спроможна сплатити за комунальні послуги.

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"В жодному разі питання компенсації не може бути покладене на місцеві бюджети. Адже 4 мільярди гривень за опалювальний сезон тільки в Києві – це непідйомна сума для міста. Це може призвести до банкрутства комунальних підприємств теплопостачання", – підсумував Кличко.