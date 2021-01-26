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В Україні зараз немає законних підстав для застосування COVID-вакцин, - "слуга народу" Корнієнко

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В Україні зараз немає законних підстав для застосування COVID-вакцин, - "слуга народу" Корнієнко
На сьогодні в Україні немає закону, що дозволяє проводити вакцинацію проти коронавірусу.

Про це глава партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко заявив 26 січня журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Усі вакцини (проти коронавірусу. - Ред.) у світі не пройшли третю стадію випробувань, на це треба більший термін, рік ще треба. Усі країни використовують її в екстреному режимі, в українському законодавстві немає такого режиму. Якщо ми беремо будь-яку вакцину (проти коронавірусу. - Ред.), то ми не можемо її використовувати, бо немає правових підстав", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні розгляне законопроєкти про референдум, прискорення реєстрації COVID-вакцин і посилення захисту журналістів

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Vpm Vpm
    "В Украине сейчас нет законных оснований для применения вакцин от коронавируса, - "слуга народа" Корниенко" ЗРОЗУМІЛИ?! ЗЕЛЕНЬ ВЖЕ ВКОЛОЛАСЯ АМЕРЕКАНСЬКИМИ І ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ВАКЦИНАМИ. А ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАКОНУ ЩЕ НЕМАЄ.
  • 18c49ed2
    А где же ваше монобольшинство монобыдла? Разработать и принять нормативную базу слабо? Это же не бабки по карманам тырить, тут подумать нужно.
  • wittmann1980
    Значит примут закон о принудительной вакцинации, это они могут, иначе не дадут кредитов, ждём-с. В Израиле, например, нельзя не вакцинироваться.
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