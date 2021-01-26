В Україні зараз немає законних підстав для застосування COVID-вакцин, - "слуга народу" Корнієнко

На сьогодні в Україні немає закону, що дозволяє проводити вакцинацію проти коронавірусу.

Про це глава партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко заявив 26 січня журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Усі вакцини (проти коронавірусу. - Ред.) у світі не пройшли третю стадію випробувань, на це треба більший термін, рік ще треба. Усі країни використовують її в екстреному режимі, в українському законодавстві немає такого режиму. Якщо ми беремо будь-яку вакцину (проти коронавірусу. - Ред.), то ми не можемо її використовувати, бо немає правових підстав", - сказав він.



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