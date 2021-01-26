За добу від COVID-19 у Києві померли 9 осіб, видужали - 1639, виявили 375 нових випадків, - Кличко

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 126 639 жителів Києва, 2292 особи померли.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще 375 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. 9 людей померли. Усього коронавірус забрав життя 2292 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 126 639", - йдеться в повідомленні.



Серед захворілих 210 жінок віком від 18 до 85 років, 154 чоловіки віком від 23 до 87 років, 4 дівчинки від 6 місяців до 13 років та 7 хлопчиків від 5 до 17 років.



Захворіли, зокрема, 6 медиків.



До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужали за минулу добу 1639 людей. Усього коронавірус подолали 60 152 мешканці Києва.



Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 68, у Дарницькому — 62 та у Святошинському районі - 52 випадки.

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