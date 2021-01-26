Боррель перед візитом до Москви має відвідати Київ, - глава МЗС Польщі Рау

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що перед візитом до Москви високому представнику ЄС із закордонних справ Жозепу Боррелю варто було б відвідати Київ.

"Я також зазначив, що, ймовірно, було б добре спершу відвідати Київ, з огляду на ситуацію з нашими східними партнерами, половина з яких зазнали втрат територіальної цілісності через політику Росії", - сказав Рау, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Окрім того, за його словами, також спершу варто було б обговорити ситуацію з новим держсекретарем США Ентоні Блінкеном, щоб "зробити позицію Жозепа Борреля сильнішою".

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Як повідомлялося, Боррель у понеділок заявив, що в перший тиждень лютого він прибуде до Росії для переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.