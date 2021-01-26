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Боррель перед візитом до Москви має відвідати Київ, - глава МЗС Польщі Рау

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Боррель перед візитом до Москви має відвідати Київ, - глава МЗС Польщі Рау
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що перед візитом до Москви високому представнику ЄС із закордонних справ Жозепу Боррелю варто було б відвідати Київ.

"Я також зазначив, що, ймовірно, було б добре спершу відвідати Київ, з огляду на ситуацію з нашими східними партнерами, половина з яких зазнали втрат територіальної цілісності через політику Росії", - сказав Рау, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Окрім того, за його словами, також спершу варто було б обговорити ситуацію з новим держсекретарем США Ентоні Блінкеном, щоб "зробити позицію Жозепа Борреля сильнішою".

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Як повідомлялося, Боррель у понеділок заявив, що в перший тиждень лютого він прибуде до Росії для переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • ямамото кавасаки
    Млять, поляки набагато більше українці, ніж наша квартально-зелена мерзота при владі!
  • Vpm Vpm
    ЄВРОПАРЛАМЕНТ, ЗАХІДНА ЄВРОПА продажні! Вони нехтують демократичними принципами, справедливістю, міжнародним правом в особистих меркантильних цілях. А МОЖЕ В ЄВРОПІ ВЖЕ ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТІЇ НЕМАЄ!? КРЕМЛІВСЬКЕ БАБЛО ЗАСТИЛАЄ ОЧІ.
  • Вла
    дуууужжже стурбований дідусь Боррель вчора сказав, що додаткові санкції проти свонособачого лаптєстану вони розглянуть, якщо репресії проти опозиції не припиняться..
    Тобто все попередне, що відбувалося на московії - це не так страшно з точки зору європейської демократії..
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