Рада схвалила допуск іноземних військовослужбовців на територію України у 2021 році для участі в навчаннях
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Верховна Рада дозволила допуск іноземних військовослужбовців на територію України для участі в навчаннях у 2021 році. ВР підтримала відповідний законопроєкт президента Володимира Зеленського №4499.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"За" проголосували 325 нардепів.
На фінансування витрат на підготовку і проведення навчань на території України цього року закладають 38 559,44 тисячі гривень.
Йдеться про участь в:
- українсько-американських навчаннях "Репід Трайдент - 2021",
- українсько-британських навчаннях "Козак Мейс - 2021",
- українсько-американських навчаннях "Сі Бриз - 2021",
- українсько-румунських навчаннях "Ріверайна - 2021",
- українсько-британських навчаннях "Воріер Вотчер - 2021",
- українсько-польських навчаннях "Три Мечі - 2021",
- українсько-польських навчаннях "Сільвер Сейбер - 2021".