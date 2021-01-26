Рада схвалила допуск іноземних військовослужбовців на територію України у 2021 році для участі в навчаннях

Верховна Рада дозволила допуск іноземних військовослужбовців на територію України для участі в навчаннях у 2021 році. ВР підтримала відповідний законопроєкт президента Володимира Зеленського №4499.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. "За" проголосували 325 нардепів. На фінансування витрат на підготовку і проведення навчань на території України цього року закладають 38 559,44 тисячі гривень. Також дивіться: Патрульний катер ВМС України "Слов'янськ" провів навчання в Чорному морі. ФОТО Йдеться про участь в: українсько-американських навчаннях "Репід Трайдент - 2021",

українсько-британських навчаннях "Козак Мейс - 2021",

українсько-американських навчаннях "Сі Бриз - 2021",

українсько-румунських навчаннях "Ріверайна - 2021",

українсько-британських навчаннях "Воріер Вотчер - 2021",

українсько-польських навчаннях "Три Мечі - 2021",

українсько-польських навчаннях "Сільвер Сейбер - 2021".

Автор: Наталя Джума