Школярі зможуть отримати 100 тис. грн за високі результати на ЗНО, - нардепка "Голосу" Піпа

Українські школярі можуть отримати 100 тис. гривень за високі результати на зовнішньому незалежному оцінюванні. Таку постанову підтримали на освітньому Комітеті Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє член комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій Наталя Піпа.

"Гарна новина для усіх, хто готується до ЗНО! Підтримали на освітньому Комітеті Постанову: 30 випускників, які найкраще складуть ЗНО, отримають грошову винагороду, по 100 тис грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для цього сума балів із чотирьох предметів має бути 790 і вище, зокрема один предмет на 200 балів.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу президента про запровадження щорічної премії в 5 тис. грн учасникам зовнішнього незалежного оцінювання з найвищим результатом.

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