З 1 квітня держава покриватиме витрати на "хімію" та іншу терапію після лікування раку, - Степанов
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 26 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"В 2-му і 4-му кварталі 2021 р. планується додати і розширити перелік пакетів, які будуть застосовуватися. У нас нова Програма медичних гарантій почнеться з 1 квітня 2021 р.", - розповів міністр.
За його словами, в Програму медичних гарантій будуть додані такі пакети:
- хіміотерапевтичне лікування і супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих і дітей в стаціонарних і амбулаторних умовах;
- терапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих і дітей;
- лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями дорослих і дітей в амбулаторних стаціонарних умовах.
"Це повністю новий пакет, він застосовується і буде введений, тому що там є відповідне специфічне лікування, яке вимагає деталізації. Його краще ввести окремим пакетом, ми плануємо зробити з 1 квітня цього року", - уточнив Степанов по третьому пакету.