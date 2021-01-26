"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за законопроєкт про референдум
Інформацію підтвердила в коментарі журналістам перша заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Для мене, як людини, яка знає, що написано в програмі партії президента, було б дивно, якби хтось із нашої фракції не проголосував за закон про референдум. Я б тоді шукала б причини не в самому законі ...", - сказала вона.
На уточнення про те, чи були такі погрози, Кравчук відповіла: "Так, таке було".
Раніше про це повідомило видання LB.ua з посиланням на джерела у фракції.
"Друзі, повідомляю групу, яка сьогодні отримала команду не голосувати за програмну обіцянку президента про закон про референдум. Це вододіл. Щодо всіх, хто не голосуватиме, буде поставлено питання про виключення з фракції "Слуга народу", - процитувало видання главу фракції Давида Арахамія в чаті нардепів.
Нагадаємо, 18 червня 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.
У листопаді комітет із питань організації державної влади ВР підтримав проєкт закону про народовладдя шляхом всеукраїнського референдуму і рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні.