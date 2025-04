Декоративний шолом, дзеркало на ланцюжку, дві краватки і вервиця: Шмигаль у 2020 році отримав 30 подарунків державі

Прем'єр-міністром України Денис Шмигаль у 2020 році отримав 30 подарунків державі.

"Протягом 2020 року прем'єр-міністром України Шмигалем Д. А. отримано 30 подарунків, як подарунків державі", - йдеться у відповіді департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів на запит агентства "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, серед таких подарунків: фарфоровий кавовий сервіз від президента Туреччини; металевий футляр із кристалічною породою всередині від президента Швейцарської Конфедерації; ручка в шкіряному футлярі від президента Польщі; декоративний шолом від віцепрезидента Туреччини; дзеркало на ланцюжку та порцелянова декоративна тарілка від міністра національної оборони Туреччини; порцелянова глибока тарілка з кришкою від міністра промисловості й технологій Туреччини; фарфоровий кавовий сервіз від міністра закордонних справ Туреччини; порцелянова ваза від посла Китаю в Україні; книга The illustrated Mahabharata: the definitive guide to India's greatest epic від посла Індії в Україні.

Також читайте: НАЗК нагадало чиновникам, як правильно декларувати новорічні подарунки

Прем'єр також отримав: дві краватки та вервиця у футлярі від ділових кіл Туреччини; металеву декоративну тарілку від керівництва Ради міжнародних відносин Туреччини; книгу "Бабин Яр. Трагедія, історія, пам'ять 1941-2011" і фотоколекцію Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" від Федерації єврейських громад України; вовняний килимок від міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Крім того, серед подарунків: плакетка з гербом Національної гвардії України, металева декоративна тарілка та сувенірна книга "Національна гвардія України у фотографіях 2020" від Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України; м'яка іграшка і "Тризуб" на підставці від дітей школи-інтернату Харкова; картина з фотографією літака від Старокостянтинівської бригади тактичної авіації імені Петра Франка; плакетка із зображенням військової техніки у футлярі від Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного; зразок породи на гранітній підставці від шахтарів Донецької області; скляна декоративна тарілка від Львівського Національного Академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

Як подарунки державі Шмигаль також отримав: дерев'яну плакетку з видами Херсонщини та сувенірну книгу Kherson Journey to the South від керівництва Херсонської обласної державної адміністрації; канцелярський подарунковий набір (ручка Parker із логотипом Дніпропетровської ОДА, діловий щоденник темно-синього кольору, значок з логотипом Дніпропетровської ОДА) від керівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації; вишитий рушник від керівництва Сумської обласної державної адміністрації.

Водночас Секретаріат уряду не володіє інформацією, чи вручали Шмигалю у 2020 році нагородну зброю.